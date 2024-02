Sjefredaktør og filmekspert Anne Thompson påpeker i sin spalte « Thompson on Hollywood » hvordan mange Sundance-favoritter i dokumentarsjangeren går videre til Oscar-nominasjoner det påfølgende året, som for eksempel «20 Days in Mariupol».

Hun løfter fram ti av dokumentarene vist på Sundance i forrige måned, blant dem «Ibelin», som ifølge Thompson har «en overbevisende historie».

Dokumentaren omhandler den norske gameren Mats Steen, som døde av muskelsykdom som 25-åring, og hans liv i den digitale sfæren. Steen var sønn av tidligere Oslo-byråd Robert Steen og barnebarn av Arbeiderparti-kjempen Reiulf Steen.

Bransjebladet, som eies av samme forlagshus som Deadline, Variety og Rolling Stone, har også gjennomført en spørreundersøkelse blant 166 av journalistene som var til stede under Sundance-festivalen om hvilke filmer som var deres favoritter.

«Ibelin» kom på en sterk andreplass på listen over dokumentarfilmer, kun slått av amerikanske «Daughters». «Den imponerte mange med sin bruk av animasjon og «World of Warcraft»-gjenskapning for å fortelle den rørende historien», ifølge Indiewire.

Nettstedet trekker fram hvordan «Ibelin» vant både den internasjonale publikumsprisen og den internasjonale regiprisen på Sundance-festivalen og er plukket opp av Netflix.