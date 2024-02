«Barbie» ble riktignok nominert i åtte kategorier da Oscar-nominasjonene ble kunngjort i januar. Men det vakte reaksjoner fra mange hold at Ryan Gosling ble nominert for sin rolle som Ken, mens Robbie og regissør Greta Gerwig uteble fra skuespiller- og regissør-kategoriene.

Flere mener det er ironisk at Gosling ble nominert og ikke Robbie, da filmens handling i stor grad spinner rundt det at Ken skyver Barbie vekk og setter seg selv i fokus. Nå kommenterer Robbie saken for første gang.

– Det er umulig å være lei seg når man føler seg så velsignet, sa hun i en paneldiskusjon om filmen i USA onsdag.

– Jeg synes åpenbart at Greta burde blitt nominert som regissør, sa hun videre.

– Vi prøvde å gjøre noe som ville endre og påvirke kulturen og ha en eller annen effekt. Filmen har allerede gjort det og mer til, langt mer enn vi noensinne kunne drømt om. Det er virkelig den største belønningen vi kunne ha fått, sa Robbie.

Gosling gikk tidligere selv ut med en hyllest til sine to kvinnelige kolleger i nominasjons-debatten.