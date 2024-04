Nå skal Nordeng (46), som kalte seg Jørg-1 i Tungtvann, sammen med Poppa Lars feire 25-årsjubileet til debut-EP-en «Reinspikka Hip Hop». Det skjer i Operaen i Oslo 15. september under tittelen «Reinspikka – 25 år på norsk».

– Den ultimate anerkjennelsen, sier Jørgen Nordeng om å stå på operascenen, og sier det ikke bare gjelder Tungtvann – men hele sjangeren.

Sterke tekster

For anseelsen var lav for hiphop da Tungtvann meldte seg i 1999 med «Reinspikka Hip Hop», som gjerne sies å være den første skiven som fikk norskspråklig hiphop til å funke.

– Da vi begynte, var det for å bevise at det gikk an. Vi følte at det meste vi hadde hørt av norsk rap, ikke hørtes ut som hiphop. De norske rapperne brukte ikke språket på den samme måten som svenskene gjorde: Som rappet som de snakket. Og det var vel vi noen av de første til å virkelig gjøre, uttaler Nordeng i presseskrivet.

Tungtvann bød på tekster som «Heile jævla industrien e full av banditta, termitta og fitta. Æ e dynamitten som spreng hele sulamitten i Bita». I NRK-serien «Takin Ova» uttaler Christer Falck, som snart signerte nordlendingene til sitt plateselskap:

– Det samme på østlandsk, hvor langt hadde du kommet med det?

Ubudne gjester

Jørgen Nordeng, som akkurat har sluppet låt i selskap med Åge Aleksandersen, følger etter trønderrockeren inn i Operaen. Som fremdeles oppleves som et spesielt sted å opptre.

– Da Poppa Lars og jeg hadde befaring der og tok bilder, gikk det liksom skikkelig opp for oss. Vi føler nesten at vi har presset oss inn på festen, som på nå 25 år gamle « Ubudne Gjesta », smiler Nordeng – med referanse til en av låtene på debutalbumet.

Og kaller Tungtvann for «to bygdegutter uten noe som helst form for musikalsk skolering», som ikke kan så mye mer om noter «enn den g-nøkkelen som er så populær å tatovere».

– Er det ikke impostor syndrome det heter? ler han.

– Ikke dagligdags

Nordeng og Poppa Lars, alias Lars Sandness, tar med seg et gjestelag av stort sett yngre rapartister til Operaen i september: Jaa9 & OnklP, Lars Vaular, Oscar Blesson, Tyr, Grim Pil, Rambow og svenske Petter.

– Det er jo takket være flere av dem som står på scenen med oss, at vi i dag er kommet dit at man kan ha rap i Operaen. Se bare på Lars Vaular og alle dørene han har sparket ned for kulturen, sier Nordeng. Som kaller det «surrealistisk» at de skal bakkes av Kringkastingsorkesteret.

– Det å sette sammen en hel konsert med denne type rappere er ikke dagligdags.

Takket være nordlendinger

Konserten i Operaen tar utgangspunkt i starten for Tungtvann, før publikum tas med på en reise gjennom de siste 25 årenes hiphop – med artister som på hver sin måte har brukt det norske språket og laget genuine uttrykk.

Tungtvann-konserten i Operaen er del av det europeiske kulturhovedstadsprosjektet Bodø2024. Programsjef Henrik Sand Dagfinrud sier rett ut om årsaken til at produksjonen gjennomføres i Oslo:

– Det er takket være nordlendinger at dette fenomenet funker på norsk. Da gir det mening å ta det til hovedstaden.