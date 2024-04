– Det er mye på gang. Mye artig, sier Marcus til NTB.

I mai står den norske popduoen på scenen i Malmö og representerer Sverige i Eurovision-finalen. Men det er langt ifra det eneste de har planlagt i tiden framover.

– Rundt Eurovision-tid slipper vi album, noe vi har ventet veldig lenge på. Litt nye sanger og sånt, så det blir kjempebra, sier Martinus.

2024 har allerede begynt heseblesende, med oppstart på turneen «We Are Not The Same Tour» i Skandinavia og masse reising i Europa på promoopplegg og preparty-opptredener før Eurovision.

– Eurovision-bobla er et eventyr, sier Marcus.

– Vi var i Amsterdam og opptrådte for 8000. Hver eneste person som er i salen er blodfan av Eurovision. Så det var helt sykt å stå der, sier Martinus.

Hemmelig prosjekt

Men det blir ikke mye avslapning etter Eurovision-uka i Malmö i starten av mai heller. Da fortsetter guttenes turné allerede 30. mai i Göteborg.

– Det blir videre i Skandinavia og så utover i Europa mot høsten og på starten av nyåret, forteller Marcus.

– Og så kommer det en bok blant annet, en ny selvbiografi. Og det kommer også noe annet spennende som vi holder på med, sier han til NTB, uten å røpe mer.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT får boken tittelen «To stemmer, én historie». Den er skrevet sammen med journalisten Frida Söderlund.

– Boken avslører sannheter som aldri før er fortalt, sier hun i en pressemelding.

Sist gang Marcus og Martinus ga ut bok, var i 2016 med biografien «Vår Historie». Men mye har skjedd siden den gang.

Feirer 17. mai hjemme

De to tvillingene fra Trofors i Nordland har allerede fått et ganske solid fotfeste utenfor Norge, men med Eurovision åpner det seg nye dører.

– Det er en perfekt mulighet for at vi kan dra ut og reise i Europa igjen, det at vi får vært med på verdens største sangkonkurranse, med opp mot 250 millioner som ser på, sier Marcus.

Sist duoen var ute på Europa-turné, var før koronapandemien. Da var de også på tur med Jason Derulo i Europa.

– Men så kom jo korona, og det kom på et veldig dårlig tidspunkt, for vi skulle jo på verdensturné i 2020.

Selv om gruppen får stadig flere internasjonale fans og er «svenske» i Eurovision, har de fortsatt ikke glemt at de er norske.

Og det blir tid til noen dagers pause på hjemstedet i mai.

– Vi får feiret 17. mai på Trofors!