Ifølge en undersøkelse i regi av analyseselskapet Novus er 24 prosent av de spurte ganske eller svært negative til at en norsk duo skal representere Sverige. 21 prosent er ganske eller svært positivt innstilt til det samme. Mest negative er menn og gruppen unge mellom 18 og 34 år.

Kvinner er mest positive til at Sverige representeres av artister fra et annet land. 46 prosent oppgir at de er nøytrale i spørsmålet, viser undersøkelsen, gjort blant 1138 svensker på oppdrag fra Betsson.

– Det virker som om det svenske folket ville synes det er greit, sier Marcus & Martinus i en kommentar til TT.

Om de norske poptvillingene skulle vinne finalen i Melodifestivalen, er det imidlertid ikke første gangen at svenskene lar norske statsborgere representere seg.

Elisabeth «Bettan» Andreassen vant samme konkurranse i 1982 sammen med Kikki Danielsson og låten «Dag etter dag». Tre år senere vant hun for Norge med «La det swinge» i selskap med Hanne Krogh. Hun tror ikke nasjonalitet spiller noen rolle for stemmegivningen.

– Jeg tror det var viktigere før i tiden at man holdt seg til sitt eget land. Nå er det flere som konkurrerer for andre land, og sosiale medier har også minsket avstanden mellom landene i Europa, sier Andreassen til TT.