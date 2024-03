– Jeg er så glad, tusen takk, Sverige, for at dere stemte! sa Martinus da seieren var et faktum.

Tvillingene vant en overlegen seier. De fikk 177 poeng, mens andreplassen fikk 104.

– Historisk

De unge mennene fra Trofors i Nordland skal vifte med gule og blå flagg når Eurovision Song Contest går av stabelen i Malmö i mai.

Det er første gangen at en helnorsk gruppe vinner Melodifestivalen i Sverige.

Tvillingene var forhåndsfavoritter, og fikk flest poeng i både folkeavstemningen og av den utenlandske juryen.

Knuste motstanderne

Etter juryen hadde avlagt sine stemmer, ledet tvillingene med 39 poeng foran andreplassen. De fikk hele seks av åtte 12-poengere, den øverste poengscoren. Fra det svenske folket fikk duoen hele 92 poeng.

– Sverige har en helt spesiell plass i våre hjerter, sa en tårevåt Martinus etter vinneropptredenen.

Andreplassen gikk til en annen duo, Medina, som hadde låten «Que Sera». På tredjeplass kom rockebandet Smash Into Pieces med låten «Heroes are calling». De fikk 90 poeng.

Statsministeren gratulerer

– Gratulerer til Marcus & Martinus for seieren i den svenske Melodifestivalen, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på X, tidligere Twitter lørdag kveld.

Han kaller det en stor bragd på en «uforglemmelig» kveld – med referanse til vinnerlåten «Unforgettable».

– Så moro det skal bli for oss i Norge å følge både Gåte og M&M i Malmö i mai!

Bettan var først

Selv om tvillingene er historiske i den forstand at de blir det første helnorske bidraget som representerer Sverige i Eurovision, har det vært norske innom før.

Elisabeth «Bettan» Andreassen som vant hele konkurransen for Norge med Hanne Krogh og sangen «La det swinge» i 1985, har også deltatt for svenskene.

I 1981 var hun en del av duoen Chips sammen med Kikki Danielsson som representerte Sverige i Eurovision.

Deltok i fjor også

Under årets Melodifestivalen gjorde Marcus og Martinus ordentlig revansj. I fjor deltok tvillingene med låten «Air».

Da seilte de inn til en andreplass bak Eurovision-gudinnen Loreen, som vant med låten «Tattoo».

Samme kvinne vant også hele konkurransen i 2012 med hitten «Euphoria».