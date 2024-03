Først ut av duettene var «Skyfri himmel», etter at Bjørn Eidsvåg nærmest var på gråten da han fortalte bakgrunnen for at han skrev låten, etter å ha jobbet noen år i psykiatrien.

Inn på scenen kom Rita Eriksen og sang den med jubilanten.

Også søsteren Vigdis Eidsvåg kom inn og sang «Fin liten blome» med broren.

Åge og Bjørn begeistret

Stor begeistring blant publikum vakte det da Åge Aleksandersen kom inn på slutten av Bjørn Eidsvågs fremføring av «Gammal drøm» – og refrenget gikk over i Åges egen «Lys og varme».

– De er litt like, men det er ikke plagiat, bedyret Eidsvåg fra scenen – men medga at han hadde Åge Aleksandersens låt i bakhodet da han skrev «Gammal drøm», ikke minst når det gjaldt refrenget.

Åge Aleksandersen hadde tidligere på kvelden startet ballet med «Ingen vei tilbake» i helt ny drakt med strykerfølge. Da måtte Bjørn Eidsvåg medgi at den fem år eldre rockeren er den eneste kollegaen han fremdeles «blir starstruck av å møte».

– Verre og verre å synge

Lisa Nilsson var neste duettpartner ut – da hun og Bjørn Eidsvåg gjorde «Mysteriet deg».

– Det blir verre og verre å synge dette, sa Eidsvåg da han kom til sin egen tekstlinje om «brystene som duve når du e engasjert».

Men duettene var ikke over med dette, for Sissel Kyrkjebø var neste ut blant de artistene som ikke var bekjentgjort i forkant. Hun skred ut på scenen og de to stjernene gjorde en sterk «Eg ser» sammen. En låt «som folk hører på både i begravelser og på vorspiel», ifølge Eidsvåg.

«Floden» avsluttet

Kveldens aller siste sang var den samme som Bjørn Eidsvåg var med på å synge sammen med Emma Steinbakken under hennes konsert i Oslo Spektrum tidligere i mars – nemlig «Floden» i hennes versjon, kjent fra «Hver gang vi møtes».

Her stilte både originalduettpartner Elvira Nikolaisen opp sammen med den nye «Floden»-tolkeren Emma, og Bjørn Eidsvåg selv. Før alle artistene som medvirket kom på scenen og sang med.

- Jeg er så stolt og takknemlig. Tenk å ha skrevet dette, sa Eidsvåg med brutt stemme.

– Veldig stas

– Dette er veldig stas, sa Bjørn Eidsvåg et stykke uti konserten, mens det var Else Kåss Furuseth sin tur til å bli rørt.

Det var hun som fulgte 70-årsjubilanten da han ble kjørt – med bind for øynene – inn på konsertarenaen søndag. Der ventet en lang rekke artistkolleger ventet for å hylle ham med sin fremføring av hans låter.

Og noe av det første Eidsvåg sa var:

– Jeg har mest lyst til å gråte.

På en hemmelig Facebook-gruppe med 7500 medlemmer skriver sønnen Simen Idsøe Eidsvåg, som sammen med søsknene Lise og Einar Idsøe Østevik Eidsvåg står bak bursdagsoverraskelsen, at faren ikke ante noe om hva som ventet ham søndag kveld.

Kommer på NRK

Bjørn Eidsvåg fulgte konserten fra venstre hjørne av scenekanten, trygt plassert i en lenestol – med spotlight på seg, når han da ikke reiste seg for å bidra selv.

Eidsvåg skal ifølge sønnen Simen ha trodd han «skulle noe med NRK», og at det dreide seg om «et lite opptak». Og NRK er ganske riktig med på hemmelighetskremmeriet og skal filme det hele – fra bindet fjernes fra øynene og til 12 artistkolleger har hyllet Eidsvåg på scenen.

Konsertopptaket skal sendes på NRK1 skjærtorsdag.

Sterk artistliste

Disse artistene var på plass for å hylle Bjørn Eidsvåg denne søndagskvelden i Oslo Spektrum:

Emma Steinbakken (som gjorde sin versjon av «Floden» til en landeplage), Maria Mena (som har sunget hans «Til alle tider»), Ingebjørg Bratland (har tolket hans «Evig hvile», ga ut låten «Savner deg» sammen i januar), Elvira Nikolaisen (Eidsvågs originale «Floden»-duettpartner), Lisa Nilsson (duettpartner på «Mysteriet deg») og Åge Aleksandersen.

En rekke artister som ikke var bekjentgjort på forhånd tro også til: Sissel Kyrkjebø, Gabrielle, Sigvart Dagsland, Isah – som tro til sammen med Maria Mena, Rita Eriksen og Bjørn Eidsvågs søster Vigdis Eidsvåg.