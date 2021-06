Måtte tenke annerledes i år - se UKM-filmen her

Kultur

Det opplyser Malin Tønder og Jens Christian Berg som er kommunekontakter for UKM i henholdsvis Sømna og Bindal.

Årets UKM ble gjennomført lørdag, og man kan se UKM-filmen her.

Ifølge dem ble alle innslagene i år filmet og fotografert.

– Normalt er UKM – Ung kultur møtes – et arrangement hvor barn og unge kan samles i et egnet lokale for å fremføre innslag og ha utstilling foran et større publikum. I år måtte vi tenke annerledes, og klippet derfor sammen innslag til en 45 minutter lang film som ble vist for de påmeldte i kinosalen i Vik lørdag 12. juni. 14 deltagere har i denne filmen bidratt med 14 innslag - noen foran, og noen bak kamera. Her er innslag av tegning, maling, animasjon, dans, kokkelering og sang, skriver de i en e-post til BA.

UKM-deltaker Charlotte Larsen fra Bindal var konferansier, og åpnet arrangementet sammen med Tønder. Avslutningsvis ble det delt ut diplomer.

Berg og Tønder takker alle de påmeldte for innsatsen i årets UKM.





