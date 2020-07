Festspillene med to konserter i Brønnøy kirke

Kultur

Konserten heter Sommernatt ved fjorden.

- Det blir en fin sommerlig blanding av sanger fra musikal og opera, samt perler fra vår sang og salmeskatt. Flere av Overøyes vakre sanger vil også bli presentert, framgår det i pressemeldingen.

På repertoaret står blant annet "Sommernatt ved fjorden", "Summertime", "Ol man river", "Om eg var ein rik mann" og "Å eg veit meg eit land".

Sangerparet Charlotte Fongen fra Bærum og Magne Fremmerlid fra Skodje på Sunnmøre møttes da de arbeidet ved Den Norske Opera i Oslo. De siste 20 årene har de holdt utallige konserter sammen i inn og utland. Begge har røtter fra Nordland, men dette er første gang de holder konserter sammen i denne landsdelen.

Solid kompetanse

Fongen er utdannet ved Barrat Dues Musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole. Hun var i mange år ansatt ved operaen. Nå er hun ansatt i Tønsberg domkirke, og har her ansvar for barne og ungdomskor. Hun er også tilsatt ved Dissimilis kompetansesenter med ansvar for sangopplæring og kor. Hun er en mye brukt freelance sanger, hun komponer og har blant annet skrevet flere musikaler og en opera.

Fremmerlid var ansatt operaen i nesten 20 år, og ble pensjonist i 2016. Han har gjort mer enn 75 forskjellige solistroller, og er stadig engasjert i operaen som freelancer og gjør også konserter i utlandet.

Overøye er til daglig førsteamanuensis i komposisjon og ved NTNU - Institutt for musikk i Trondheim. Han er utdannet ved Musikkonservatoriet i Trondheim, Norges Musikkhøgskole og The Grove School of Music i Los Angeles.

Odd Johan Overøye er pianist, komponist og arrangør som kommer fra Stordal på Sunnmøre. Han har gjort seg særlig bemerket gjennom sine komposisjoner. Han har komponert kammermusikk, vokalverk, orkestermusikk og musikkteater. Han har skrevet for Trondheimsolistene, Kaunas City Symphony Orchestra, Nidarosdomens Guttekor, Arve Tellefsen og mange andre.

Orgel og strykeorkester

Lars Notto Birkeland (orgel) og Kristoffer Almås (slagverk) er solister på onsdagens konsert. De skal spille sammen med strykeorkesteret fra Toppen-kurset under ledelse av Nicholas Carthy.

Orgel i samspill heter konserten. Det er et konsept hvor orgelet møter andre instrumenter til unike musikalske kombinasjoner. I denne konserten vil vi få høre orgel sammen med slagverk, og også orgel med strykere. På programmet står musikk av Joseph Jongen, Georg Friedrich Händel, Egil Hovland og Arne Nordheim.



Lars Notto Birkeland er en allsidig musiker med bakgrunn som organist, dirigent, pianist og akkompagnatør. I tillegg til stillinger som kantor i Akershus Slottskirke og undervisningsstillinger ved NMH og Barratt Due musikkinstitutt har han en omfattende frilanskarriere.

Kristoffer Almås er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Han har de siste årene markert seg nasjonalt i slagverksduoen PERCelleh, som både har vunnet Ungdommens Musikkmesterskap, blitt tatt opp i talentprogrammet Crescendo, og hatt flere store oppdrag ved Festspillene i Bergen og Rosendal Kammermusikkfestival.

Begrenset antall plasser

Konsertene er et samarbeid mellom Festspillene på Helgeland og Brønnøy menighet. Billettene er lagt ut på festspillenes nettside.

- På grunn av Covid-19 er det kun 120 plasser i Brønnøy kirke, informerer daglig leder ved Brønnøy kirkekontor Laila Henrichsen.

Alle gjeldende smittevernhensyn er ivaretatt, melder arrangørene. Publikum skal holde én meters avstand. En husstand kan sitte sammen. Hvis du er syk skal du holde deg hjemme.