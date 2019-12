Verdige vinnere av Kulturprisen 2019 i Sømna

Kultur

I overkant av 20 personer hadde møtt opp for å få med seg Tove Rørmarks fortellinger om jul og juletradisjoner. Det ble servert seks kakesorter, kaffe samt allsang av de gamle julesangene man husker fra barndommen. Akkompagnert av Marianne Stensland sang gjestene med og fikk ros av kulturskolerektoren for sanggleden. Også sangleker som nok for mange er gått i glemmeboken ble gjennomført med lek, smil og latter.