Gullplate til TV-aktuelle Adrian

Kultur

I dag mottok Carina Dahl og Adrian Jørgensen gullplatetrofé for sin trønder/Bindal-versjon av verdenhiten “Despacito” foran fontenen på Youngstorget i Oslo.

3 millioner strømminger

Adrian er i Oslo for å forberede sin deltagelse i den nye sesongen av “Stjernekamp” på NRK. Singelen kom ut i 2018 og har nå passert 3 millioner streams.

Carina fikk ideen da hun skulle delta i tv-serien "4-stjerners middag", der det skulle være meksikansk tema. Da passet det perfekt med "Despacito" som musikalsk innslag. Carina oversatte teksten til sin egen trondheimsdialekt og fikk ideen om å ta med seg artistkollega Adrian Jørgsen i duett på fremføringen. Sammen med Adrian tilpasset de hans tekstdel til bindaling.

Godkjent versjon

Dette var første gang sangen offisielt oversettes til norsk med godkjennelsesstempel fra de opprinnelige låtskriverne Ramón Ayala, Luis Rodriguez og Erika Ender. Responsen fra innspillingen av tv-serien ble så bra at de bestemte seg for å gå i studio og spille "Despacito" - og dessuten lage en video. Videoen er nå sett over en halv million ganger på Youtube.

Se videoen: Adrian traff blink med heit latino-ballade På få dager ble Adrian Jørgensens og Carina Dahls «Despacito» strømmet over 80.000 ganger. Onsdag har sangen passert 120.000 på Spotify,