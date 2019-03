Sprell med bjørn og tiger fra Brønnøy barneteater

Kultur

«Reisen til Panama» hadde torsdag formiddag generalprøve på Forsamlingslokalet. Torsdag kveld er det premiere samme sted for stykket som er basert på boken «Med tigeren og bjørnen til Panama» av Janosch. Stykket kan også sees på dagtid lørdag.

Historien handler om den vesle tigeren og den vesle bjørnen som er gode venner og opplever mange eventyr.

«Vi trives godt i lag fordi vi har alt som hjertet kan ønske seg, og vi trenger ikke være redde for noen ting. For vi er like sterke. Ikke sant, Bjørn?», heter det i omtalen av stykket.

Det er Brønnøy barneteater som setter opp forestillingen, med regi fra Cezary Szewcyk, musikk ved Geir Allan Reitan, lys ved Fredrik Endresen, sminke ved Mia Frismo, Emma Erickson og Maria Utvik og masker ved Ronny Johansen.