Adrian er favoritt

Kultur

Adrian Jørgensen fra Bindal er ett av bidragene i norske Melodi Grand Prix som skal kjempe om en plass i den internasjonale finalen i Tel Aviv.

I følge en pressemelding fra spillselskapet Betsson var ikke Jørgensen blant de største favorittene da oddsen for MGP ble satt opp. To uker seinere seiler bindalingen opp som en av to favoritter.

– Blant våre oddsspillere er «The Bubble» et av de desidert mest populære bidragene, og oddsen er spilt ned fra 12,00 til 5,00.

Det er oppsiktsvekkende utvikling og sender han opp som den nest største favoritten, sier PR manager Joakim Ingebrigtsen i Betsson Group.