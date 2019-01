Sømnaværing skal synge på TV igjen

Kultur

Kjell-Erik Hagen fra Sømna skal igjen vise fram sin stemmeprakt på TV. Mandag deltar han på "The Voice", og der skal han synge Elton Johns "Saturday Night's Alright for Fighting". Det er første gang han prøver seg i dette programmet, men mange vil nok huske hans opptreden på "X-factor" i 2010, da han sang Foreigners "Cold as ice".

- Jeg elsker jo å synge for folk og opptre, man må jo ta sjansen før man blir for gammel. Hvorfor er det bare unge som skal få den sjansen? Om jeg går videre eller ikke kan jeg dessverre ikke si, sier Hagen til BAnett.

Praktfull konsert i Sømna kirke Vanligvis arrangeres Sømna Hornmusikks kirkekonsert på svartsøndag, men i og med at denne i år faller på lille julaften, ble konserten lagt til 3. søndag i advent. Selv om den var fremskyndet en uke var det fullsatt i kirken da konserten startet.