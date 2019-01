Adrian Jørgensen deltar i Melodi Grand Prix. 

Kultur

NRK presenterer fredag årets MGP-artister. Blant dem er Bindals egen Adrian Jørgensen. NRK påpeker at 26-åringen har deltatt som korist i MGP før (først på "Grab the moment", og så som korist for Aleksander Walmann på «Talk To The Hand» i fjor). Nå står han selv fremst på scenen med låten «The bubble», som er skrevet av Jonas McDonnell, Aleksander Walmann og Kjetil Mørland.

- Det er ganske enkelt fordi at jeg fikk spørsmål fra Aleksander Walmann om å synge låta hans, sier Jørgensen om sin deltakelse til Namdalsavisa.

I finalen 2. mars konkurrerer Adrian blant annet mot sin Despacito-duettpartner Carina Dahl, som deltar med låten "Hold me down".

NRK sender artistslippet live her.

Hele deltakerlisten:

D’Sound – «Mr. Unicorn»

Chris Medina – «We try»

Carina Dahl – «Hold me down»

Anna-Lisa Kumoji – «Holla»

Erlend Bratland – «Sing for you»

Adrian Jørgensen – «The bubble»

KEiiNO – «Spirit in the sky»

Kjetil Mørland – «En livredd mann»

Et skikkelig bra hook Fem unge håpefulle fikk kick-start på låtskriverkarrieren av Bindals egen Adrian Jørgensen.

Se videoen: Adrian traff blink med heit latino-ballade På få dager ble Adrian Jørgensens og Carina Dahls «Despacito» strømmet over 80.000 ganger. Onsdag har sangen passert 120.000 på Spotify,