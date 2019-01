Espen fra Brønnøysund får 60.000 kroner i reisestipend

Kultur

Hvert år utlyser Nordland fylkeskommune et reisestipend for billedkunstnere og kunsthåndtverkere. Tre kunstnere kan med årets tildeling dra på studiereise utenfor Norge.

For reiser som skal gjennomføres i 2019 har 130 000,- blitt fordelt på følgende tre kunstnere, opplyses det i en pressemelding fra NFK.

Espen Tversland (billedkunstner, Brønnøysund) er tildelt 60 000,- til en seilekspedisjon til Arktis, for å gjøre research til et prosjekt rundt polarhistorie. Prosjektet vil ta form som monotypi, animasjon og film.

Ingunn Milly Hansen (kunsthåndverker, Bodø) er tildelt 30 000,- for en reise til London for å se utstillingen med Anni Albers – en pionér i europeisk tekstilkunst – på Tate Modern, og til Belgia for å se den viktige biennalen for tekstilkunst the International Textile Exhibition i Haacht.

Mette Paalgard (kunsthåndverker, Henningsvær) er tildelt 40 000,- for en reise til New York og Vermont. Her ønsker hun å besøke glassblåsere og verksteder som JMB Glass, Borealis Studios og Urban Glass, samt utstillinger som kan være relevant for hennes praksis. Paalgard vil bruke reisen for å videreutvikle sitt arbeid med skulpturell glasskunst.

Ifølge pressemeldingen er formålet med stipendet er å stimulere til faglig videreutvikling gjennom studiereiser utenfor Norge.

Det heter at det er av stor betydning for kunstnere i fylket å kunne reise ut for å søke ny kunnskap og jobbe med prosjekter relatert til et bestemt sted.

Ordningen administreres av Nordnorsk kunstnersenter.

Komiteen for Nordland Fylkes Reisestipend for Billedkunstnere og Kunsthåndverkere har denne gangen bestått av Marit Landsend (Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge), Trygve Luktvasslimo (Nord-Norske Bildende Kunstnere) og Torill Østby Haaland (Nordnorsk kunstnersenter).