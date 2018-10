Jørgen (26) skylder nesten en million

Kultur

Aasen bor og arbeider i dag i Mosjøen, men har gått på Brønnøysund videregående skole.

Han er med i onsdagens episode av «Luksusfellen» på TV3.

Bunke med regninger

Episoden beskrives av TV3 slik:

«Jørgen har måttet flytte ut av familiens hjem fordi samboeren hans har sett seg lei av hans vanvittige økonomirot og overforbruk. Han har bestilt ferier med penger han ikke har og kjøper gaver for flere tusen når stemningen i heimen ikke er den beste. Det hjelper heller ikke at han er redd for å åpne posten. Målet til Jørgen er å få flytte hjem igjen og være sammen med familien, men da er han nødt til å ta tak i bunken med regninger raskt.»

Totalt er gjelden hans på nesten en million kroner.

Blir kvalm

– Jeg blir kvalm. Jeg vil bo i lag med barna mine og Ida. Jeg vet jeg har et høyt forbruk, men dette. Jeg vet ikke. Jeg må bare innse at jeg ikke kan leve sånn som jeg har gjort lenger, sier Jørgen Aasen om eget forbruk i episoden, ifølge Dagbladet.

Luksusfellens Magne Gundersen sier ifølge Dagbladet i episoden at han aldri har sett lignende.

– På de elleve åra jeg har vært med på «Luksusfellen» har jeg aldri sett noen deltakere drikke så mye Red Bull, sier Magne Gundersen i episoden.

