Korforbundet markerer jubileum med et nytt stort prosjekt

Kultur

Koret er kun for damer og det stilles som krav til deltakerne at de har sangerfaring fra før, enten gjennom kor eller som solister. Konserten skal foregå i kjent cabaret-stil hvor musikerne vil være en del av scenebildet. Det er også leid inn dyktige dansere for å krydre showet.

Prosjektkor

Det er allerede over 20 påmeldte til koret og fristen for å melde seg på går ut 1. mai.

– Som i musikalen Chicago og filmen Burlesque har vi hentet inn en karismatisk nattklubbeier som holder orden på damene. Dyktige England Brooks har tatt på seg den "rollen". I tillegg brukes solister fra prosjektkoret eller lokalt, sier korkonsulent for Nord-Norge og prosjektleder for Club Diva Marita Havaas Olsen i en pressemelding.

– Det er allerede påmeldt 20 damer, sier Olsen til BAnett og oppfordrer flere til å melde seg på.



To konserter

Prosjektet er delt inn i fem geografiske områder. Dirigent for Club Diva Helgeland er Tonje Hjertås som er ansatt ved Rana Kulturskole. For Club Diva Helgeland vil det holdes to øvingshelger. Den ene i Mosjøen 25. til 27. mai, den andre i Sandnessjøen 7. til 9. september. Det skal holdes to konserter. Den første i Mosjøen Kulturhus torsdag 1. november, den andre i Kulturbadet i Sandnessjøen fredag 2. november.