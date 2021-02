Spørsmål til ordfører Eilif Trælnes

New Articles

Rådet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser avholdt møte 9/2-21, 15 dager før KS-møtet.

Rådet vedtok å sende et forslag om å gjennomføre en brukerundersøkelse innafor alle tjenesteområder denne våren. Vi ba om at resultatet av undersøkelsen blir lagt fram for kommunestyret i junimøtet.

Da innkallinga til kommunestyremøtet kom, var ikke dette forslaget lagt ved papirene. Jeg valgte derfor å fremme forslaget til sak 12/21, Bærekraftig økonomisk handlingsplan.

Planen har et punkt som kalles Prosjektplan, der det de nærmeste ukene skal gjennomføres teamarbeid med fokus på innsikt og tjenester. Ordfører avviste mitt forslag, med begrunnelsen: Du må sørge for å få slike forslag på sakslista.

Som leder av Rådet for likestilling stiller jeg meg undrende til denne begrunnelsen og avvisningen. Hvis Rådet kun skal eksistere for å oppfylle kommuneloven, ser jeg liten hensikt i at vi behandler saker. Vi har tidligere fått beskjed fra sekretariatet at møter i Rådene som avholdes mindre enn 14 dager før KS-møter, medfører at sakene må fremmes av en av representantene som er medlem av KS. Denne gangen var det som sagt 15 dager mellom møtene. Jeg ber om at dette klargjøres for oss alle.

Jeg registrerer også at ordfører avviste behandling av et annet forslag fra meg, om å gjennomføre en konsekvensutredning av det famøse vedtaket fra KS-møtet i desember, som i praksis betyr nedlegging av ei bogruppe (4) på Sykehjemmet, og fjerning av mange stillinger.

Jeg har den siste tida mottatt en strøm av henvendelser fra blant annet ansatte og pårørende som er svært bekymra for hva dette vedtaket vil bety. Ansatte er i tillegg fortvila over manglende info, beboere er redd for å miste botilbudet sitt.

Det forbauser meg om jeg er den eneste av kommunestyrerepresentantene som forventer å bli orientert om konsekvensen av dette vedtaket.

Det er ikke lenge siden et lignende forslag resulterte i fakkeltog og store protester, og forslaget ble lagt bort. Denne gangen ble jeg og flere andre kommunestyrerepresentanter tatt på senga, og vi forsto ikke hva vi vedtok.

Nå forventer jeg at hele Brønnøys befolkning får informasjon om konsekvensen av vedtaket.

Ansvaret for dette har du, ordfører Eilif Trælnes.

Marianne Nielsen

Rødt Brønnøy