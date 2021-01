Sømna ber folk unngå reiser utenfor Helgeland

New Articles

Det opplyser ordfører, kommunedirektør og kommuneoverlege i en pressemelding lørdag kveld.

Det vises til at regjeringen, for å stoppe den engelske virusmutasjonen, lørdag besluttet en rekke svært strenge tiltak i 10 østlandskommuner.

- Sømna kommune er ikke direkte berørt av smitteutbrudd eller tiltak som følge av dette. Situasjonen betegnes likevel som uoversiktlig. Det er først og fremst importsmitte som representerer den største risikoen lokalt. Kommunelegen i Sømna ønsker derfor å være føre var, og går nå ut med følgende råd til innbyggere og spesielt reisende i Sømna kommune, står det i pressemeldingen.

Kommuneledelsen gir følgende råd:

1. Innbyggere og andre bes følge de nasjonale rådene om å begrense sosial kontakt.

2. Reiser inn/ut av Helgelandsregionen bør ikke gjennomføres uten at dette er strengt nødvendig. Arbeidsreiser og reiser til sykehus betraktes som strengt nødvendige

3. Hjemmekontor tilrås for alle som kan.

4. Reisende som kommer til Sømna fra utenfor regionen oppfordres sterkt til å la seg teste. Sømna kommune har god testkapasitet og testing kan avtales på Sømna legekontor tlf. 75 01 51 00. Reisende bes om å begrense sosial kontakt. Dette gjelder generelt ved opphold i Sømna, men minimum inntil negativt testresultat foreligger.

Det opplyses at Sømna kommune ikke har registrert smitte lokalt.

Denne situasjonen ønsker kommunen skal vedvare, og ordfører Hans Gunnar Holand maner fortsatt til felles innsats fra innbyggere og reisende i Sømna.

- Erfaringene så langt viser at det muterte viruset er 50-70% mer smittsomt enn varianten som har dominert i Norge så langt. Det er derfor av stor betydning å hindre at vi får smitten lokalt. Dette vil i tilfelle føre til langt mer drastiske tiltak, lik de som gjennomføres på Østlandet. I tillegg vil dette være svært uheldig for tjenestene våre, men spesielt for sårbare grupper i Sømnasamfunnet, sier Holand.

Hjemmekontor for alle kommuneansatte

Kommunedirektør Arne Johansen sier han følger opp rådene fra kommunelegen og vil gjennomføre hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet for dette neste uke.

- Kommunen kan kontaktes på telefon eller e-post. Skoler og barnehager vil holde åpent. Personer med symptomer skal holde seg hjemme og bør la seg teste. Videre at de generelle smittevernrådene blir fulgt, sier Arne Johansen.

Tiltakene gjelder i første omgang for perioden 25. januar til 31. januar.

- Situasjonen kan endre seg raskt og kommunen vil fortløpende kunne vurdere å utvide gjeldene råd, eller beslutte nye tiltak eller råd når dette er nødvendig, står det i pressemeldingen.