"Træxit": Sømna positive, Brønnøy varsler reaksjoner

Sømna kan få to ordførere hvis Trælnes blir overført fra Brønnøy. Ordfører Eilif Trælnes i Brønnøy sier han er overrasket over fylkesmannens tilrådning og at Brønnøy ikke vil la saken passere i stillhet.