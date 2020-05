Foresatt klager fylkeskommunen inn til Fylkesmannen i Nordland

New Articles

BAnett har tidligere omtalt saken, der en far til en elev på byggfaglinja mener fylkeskommunen gjør hans sønn en urett ved ikke å starte opp VG2-tilbudet byggteknikk. Faren hevder at sønnen, som har fått omfattende offentlig bistand gjennom hele skolegangen, nå blir stående uten et reelt videregående opplæringstilbud.