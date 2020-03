Smitteverntiltak og konsekvenser på politisk dagsorden

New Articles

Torsdag 24. mars er det formannskapsmøte i Vevelstad kommune. Møtet vil både bli avviklet ved personlig oppmøte og oppmøte via andre tekniske løsninger. En av sakene som diskuteres er situasjonen i kommunen etter at regjeringen 12. mars innførte strenge smitteverntiltak, i praksis en stenging av store deler av landet for å hindre spreding av Korona-viruset.

Konsekvensene av disse tiltakene er mange, også i Vevelstad. Kommunen har etter 12. mars gjort mange tiltak i tillegg til de nasjonale bestemmelsene og føringene og kommunen har også samordnet seg med tilnærmet like vedtak som i nabokommunene.

Ordfører og rådmann har vært i møter med flere av reiselivsaktørene i kommunen for å kartlegge hva dette betyr for dem og hvordan kommunen kan bidra. På bakgrunn av dette er det besluttet å ta opp denne saken politisk for å se på hva som kan gjøres lokalt og hvilke tiltak som må meldes inn som behov til sentrale myndigheter.

Saken er lagt frem uten innstilling.