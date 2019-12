Frp sentralt: Vil ha ett stort sykehus sør for Korgfjellet

New Articles

I dag legger Helse Nord frem sin innstilling sykehusstrukturen på Helgeland. Frps helsefraksjon opplyser i en pressemelding tirsdag at de var på Helgeland i forrige uke i møter med alle tre sykehusene for å få innspill til ny sykehusstruktur. Partiet har nå konkludert:

Stort sykehus i sør

"Frps Helsefraksjon anbefaler et stort sykehus sør for Korgfjellet, samt fødestue og DMS i Brønnøysund og i Rana.", opplyses det i pressemeldingen.

- Alle på Helgeland var tydelig på er at ett felles sykehus vil være best, men uenig i lokasjon. Et samlet ordførerkollegium sør på Helgeland har bedt oss lytte til fagmiljøene som slår fast at ett stort akuttsykehus i regionen vil gi bedre kvalitet og robusthet på Helgeland over tid. Første gang Fylkestinget vedtok en samlokalisering av et sykehus er over tjue år siden. Og debatten har rast i mange tiår. Nå må vi politikere vise handlekraft og fatte et vedtak som sikrer tryggheten og tilbudet til alle på Helgeland, sier Jan Steinar Engeli Johansen, helsepolitiker i FrP.

Åshild Bruun-Gundersen er leder i Frps helsefraksjon, og hun mener denne løsningen vil gi en trygg, pålitelig og nødvendig pasientbehandling for hele Helgelands befolkning.

- Et samlet stort akuttsykehus sør for Korgfjellet vil sikre beredskap innen kirurgi og medisin. Det er særlig viktig for de som blir utsatt alvorlige for traume og kompliserte sykdomsbilder, som i dag er kasteballer mellom sykehusene, sier Åshild Bruun-Gundersen, leder av FrPs helsefraksjon.

- Kasteballer

Hun mener befolkningen på Helgeland i dag har blitt kasteballer mellom tre sykehus med tre ulike behandlingstilbud.

- Et eksempel på det er en pasient fra Sandnessjøen som får påvist nyrestein. Han må sendes til sykehuset i Mosjøen for behandling. Skulle den samme pasienten falle og få hoftebrudd må vedkommende reise til Mo i Rana for operasjon. Til slutt blir pasienten sendt til Sømna for rehabilitering. Da har man sendt pasienten rundt i hele regionen, fordi tjenestene er så spredt, sier Bruun-Gundersen.

Frp foreslår fødestue og DMS både i Brønnøysund og Rana.

- Samt et stort akuttsykehus sør for Korgfjellet. Dette vil i sum sikre bedre oppfølging av mor og barn. For å sikre fødetilbudet også for risikosvangerskap, foreslår vi at det samles i et stort sykehus med all akuttberedskap, sier Bruun-Gundersen, som også er helsepolitisk talsperson i FpP.