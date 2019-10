Gårdbrukerpar får pris fra fylkesmannen på onsdag

New Articles

I mai i år ble det klart at prisen for "veldrevet gårdsbruk 2018" fra Nordland landbruksselskap skal deles ut til Merethe Sund og Dag Jøran Einvik på Bøvolden gård på Brekkeidet i Sømna. Nå er det klart at styret i Nordland landbruksselskap sammen med representant for Fylkesmannen i Nordland kommer til Bøvolden gård for å dele ut prisen onsdag 16. oktober. Samme dag arrangeres det landbruksseminar.

- Hele dagen vies til å gjøre stas på familien

Prisen deles ut hvert år til personer i jordbruksnæringa som Nordland landbruksselskap mener gjør en storartet jobb på sine gårdsbruk. Ifølge landbruksselskapet har Sund og Einvik "utført en formidabel innsats på gården sin".

- Nordland Landbruksselskap ser frem til å dele ut denne prisen til Merethe og Dag Jøran. Hele dagen skal vies til å gjøre stas på familien deres. Vi starter med et besøk på Bøvolden Gård. Etter dette inviterer landbruksselskapet hele landbruksnæringa i kommunen til et spennende seminar på Sømna Kro og Gjestegård, sier styreleder Ann-Christine Theodorsen i Nordland landbruksselskap i en pressemelding.

Hun opplyser at programmet inneholder foredrag av professor dr. philos Dag Jørund Lønning. Han er rektor ved Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling på Jæren og har lenge vært knyttet til EU-kommisjonen som ekspert på landbruk, bygdeutvikling, entreprenørskap og kulturarv.

- Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling. Han ble kåret til Årets norske landbruksblogger i 2014, Årets norske bygdeprofil i 2015 og Årets Meitemark i 2019, opplyses det i pressemeldingen.

De siste årene har Lønning arbeidet inngående med tematikken menneske og mold.

- De to populærvitenskaplige bøkene Jordboka og Jordboka II er resultat av dette arbeidet. Bøkene utforsker forholdet mellom menneske og naturen, og potensialet for dyrkingsmåter som bygger mold i stedet for å utarme den. Bøkene har blitt bestselgere i Norge. Foredraget Lønning skal holde på Sømna har tittelen « Mennesket, molda og naturen. Inn i den kompostmoderne framtida», sier Theodorsen.

Olympiatopp-lege til Sømna

Lars Kolsrud kommer også til seminaret for å holde foredrag. Kolsrud er utdannet lege med spesialitet på fysikalsk medisin og rehabilitering, og har i tillegg utdannelse fra idrettshøyskolen samt utdannelse som fysioterapeut.

- Han har jobbet med norsk toppidrett i over 40 år, og har de siste årene vært overlege for Olympiatoppen ved Toppidrettssenteret i Oslo. Kolsrud har alltid interessert seg for det som er spesielt, morsomt og inspirerende, og han har forsøkt å lære av opplevelser og livskunst av mennesker han har møtt, og da spesielt i toppidrettsmiljø. Det har gitt ham erfaring og kunnskap vi alle kan lære noe av. Hans foredrag har tittelen» Glød, GULL & Ære- vi kan alle ha noe å lære. Refleksjoner fra et liv med utøvere og prestasjonskultur på Olympiatoppen», sier Theodorsen.

Landbruksselskapet opplyser at det også vil bli et kortere innslag fra Lyder Sund fra Innovasjon Norge om bruksutbygging i foredraget «Et godt forberedt investeringsprosjekt?».

- Nordland Landbruksselskap håper å ha fått til et nyttig og bredt seminar som kan gi næring til prisvinnerne og deres yrkesbrødre/søstre i lokalmiljøet. Vi håper på godt fremmøte, sier Ann-Christine Theodorsen, som minner om at landbruksselskapet ønsker påmelding til seminaret.