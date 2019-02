- Vi lever som grever

New Articles

I utgangspunktet hadde vel alle sykehjem egne kjøkken, men et eller annet sted underveis kom noen på ideen om at maten kunne bli masseprodusert på ett sted for så å bli fraktet ut til de eldre, både til sykehjem og til hjemmetjenesten. Som alt annet var dette for å spare penger.

Fire måltider daglig

I Vevelstad har spørsmålet om eget kjøkken på sykehjemmet vært oppe til debatt, men så langt har de beholdt kjøkkenet som ble utvidet og oppgradert for noen år siden. Nåværende sykehjem ble tatt i bruk i 1980 og har altså i alle årene siden hatt eget kjøkken som ligger ved siden av stua hvor beboerne kan innta sine måltider.

I løpet av 2018 ble tiden for måltidene, og antall måltider, forandret noe. Tidligere var det tre hovedmåltider - det er nå gjort om til fire.

De starter med frokost kl halv ni, men om noen ønsker å ligge lenge får de frokost når de måtte ønske, forteller Kristin Kværnø, som har kjøkkenvakt denne helgen.

Lunsj i tolvtiden er nytt - før var det formiddagskaffe - og middag i ett-tiden.

Nå er middagen flyttet til halv tre, og etter middagshvilen er det ettermiddagskaffe.

- Kveldsmaten er siste måltidet, forteller Kværnø.

- Men har noen lyst på mat i titiden får de det.

Holder på mattradisjoner

De som er beboere i sykehjemmet nå hører til en generasjon hvor mattradisjonene var viktige, og det meste av dette forsøker kjøkkenet å holde i hevd så langt det lar seg gjøre.

- Her har vi både feittirsdag og askeonsdag, og ellers det som hører til av tradisjoner i forbindelse med de store høytidene, sier Kværnø, som sørget for at også lørdagsgrøten var på plass.

- Det som blir igjen av grøten blir brukt til rislapper til lunsj neste dag. Det liker de godt, forteller kokken.

Stort sett blir alt laget fra bunnen. Fiskematen, all brød- og kakebaking sørger de på kjøkkenet for.

På kjøkkenet er det tre faste ansatte og to vikarer. Kristin Kværnø er egentlig frisør, men til våren tar hun sin fagprøve og kan etter det titulere seg som institusjonskokk.

Vi lever som grever

Nå er det ni beboere på “hjemmet” og alle skryter av maten og de som jobber der.

- Greve har jeg aldri vært, sier Erna Borgstrøm.

- Men det er noe som heter å leve som grever, og det må være sånn som vi har det her.

- Jeg tror ikke mange har så god og næringsrik mat hjemme som det vi får her, stemmer Halldis Pedersen i.

- Og er det noe jeg ikke tåler får jeg noe annet, sier hun.

Arne Navjord forteller at det behøver ikke være noe man ikke tåler.

- Det er nok at man ikke har lyst på det, så får man noe annet, smiler han og har benket seg ved samme bord som Randi Bråthen.

Randi jobbet selv på sykehjemmets kjøkken i ti - femten år.

- Den gangen var det til tider 27 pasienter på det meste. Skulle kanskje ønske vi fikk mer suppe, sier Bråthen, som tilhører en generasjon som var vant med suppe etter middagen.

Langreist mat

I nyhetsmediene var det oppslag om mat som ble produsert i Bergen og fraktet femti mil til Østlandet to ganger i uken.

- Huff, jeg er glad vi slipper det, sier Halldis.

- Her kommer maten rett fra ovnen og inn på bordet, ler hun.

Kristin Kvernø forteller at det ikke har vært snakk om, det hun vet, at kjøkkenet skal fjernes.

Det har ofte vært medieoppslag om dårlig mat og underernæring på eldreinstitusjonene, men i Vevelstad har de unngått dette, siden de klokelig har valgt å beholde kjøkkenet og sørget for at sykehjemmet blir mest mulig likt et vanlig hjem.

- Siden det er flere måltider spiser de mindre per gang, men totalt gjennom dagen får de i seg mer, forklarer Kværnø.

- Er det noen med dårlig matlyst tilpasser vi det og sørger for ekstra næringsrik mat, sier hun mens hun gjør klar servering til søndagsmiddag: kokt laks med grønnsaker, agurksalat og rømme. Og sjokoladepudding til dessert.

- Vi gjør så godt vi kan for at de som bor her skal ha det bra. Vi må huske at dette er hjemmet deres, sier den blide og hyggelige dama som sammen med de andre som jobber på kjøkkenet sørger for at de ni beboerne får kjenne matlukt som gjør sitt til at matlysten blir skjerpet.