Gassfunn ved Aasta Hansteen-feltet

Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 894, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen som er boret om lag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet nord i Norskehavet. Dette skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Springarformasjonen). Brønnen påtraff tre brutto gasskolonner på til sammen om lag 190 meter, hvorav reservoaret er på 90 meter fordelt på tre ulike sandsteinsoner i Springarformasjonen med hovedsakelig moderat til dårlig reservoarkvalitet. Ingen gass/vann-kontakt ble påtruffet i brønnen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 7 og 19 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass og mellom 1 og 3 millioner standard kubikkmeter utvinnbart kondensat. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn og prospekter i området med hensyn til en mulig videre utbygging.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen for denne utvinningstillatelsen. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3819 meter under havflaten, og ble avsluttet i Springarformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 1219 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen West Pheonix, som nå skal til Invergordon for reklassifisering.