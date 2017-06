Spørsmål til ordfører og kommunestyre

Av dagens avisartikkel framgår det tydelig fra Vegvesenets side at de kun har gitt råd uten å stille krav om autovern. Ordfører er av en annen oppfatning og nekter å ta opp saken som formelt er sendt og journalført i servicetorget på fredag.

1.Vegvesenet bekrefter overfor BA at de kun har gitt et råd. Hvordan kan ordfører kreve at jeg bekoster autovern og har han støtte i kommunestyret for dette?

2.Vegvesenet er bekymret over sikkerheten for økt antall myke trafikanter med min utbygging. Hvorfor ble ikke kommunens mye større boligkompleks i Salhus Allé tatt med i reguleringen og hvorfor ble denne byggesaken behandlet i rekordfart uten noen rekkefølgekrav?

Tom-Ivar Moe