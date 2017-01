Widerøe kjøper tre jetfly

Det har vært signalisert en stund nå, og i dag kom bekreftelsen: Widerøe har signert kontrakt med Embraer om kjøp av tre regionale jetfly for levering i 2018. I tillegg kommer en opsjon på levering av ytterligere tolv fly.

Lavutslipp

Investeringen i den mest moderne teknologien som finnes på markedet vil gi selskapet forsterket konkurransekraft, skriver Widerøe i sin pressemelding. Embraer E190-E2 har et betydelig lavere utslipp enn dagens fly i samme kategori.

- Prosjektet med å få på plass denne historiske satsningen har vært en dugnad i Widerøe, der både medarbeidere og eiere har bidratt, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen.

Etter et positivt utfall av uravstemninger om nye kollektivavtaler hos både piloter og kabinansatte, har nå Widerøe kunnet signere kontrakt med Embraer om kjøp at tre regionale jetfly for levering i 2018.

Nye ruter

Widerøe har vurdert en rekke flytyper, men valget falt på Embraer, som selskapet mener passer Widerøes strategi og markeder godt.

Jetflyene gir Widerøe mulighet til å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder. Den har ifølge Widerøe betydelig lavere co2-utslipp og gir mindre støy. Widerøe mener at flytypen også vil gjøre dem til en attraktiv underleverandør til flyselskap som i utstrakt grad leier inn mindre fly på enkelte strekninger.

- Widerøe har en svært profesjonell driftsorganisasjon med et av de høyeste punktlighetsnivåene blant regionale flyselskap i Europa. Dette kombinert med en ny, driftssikker og miljøvennlig flytype vil gi selskapet utviklingsmuligheter fremover i en konkurranseintensiv og krevende bransje, sier Stein Nilsen.

114-seters fly

Embraer er en brasiliansk flyprodusent som har produsert E-Jet siden 2004. Embraer utvikler nå arvtageren til E-jet familien, E2. Denne kommer med moderne motor- og materialteknologi som muliggjør betydelig lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold enn sin forgjenger.

E2 skal leveres i tre versjoner; E175-E2 med inntil 90 seter, E190-E2 med inntil 114 seter og E195-E2 med inntil 138 seter.

Widerøe har inngått kontrakt om levering av tre E190-E2 med 114 seter i løpet av 2018. Selskapet har i tillegg sikret seg opsjon på levering av ytterligere 12 fly.