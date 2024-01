Valnes lå på 7.-plass, 1.47 minutter bak ledende Harald Østberg Amundsen før lørdagens fellesstart, men er helt oppe på 2.-plass etter lørdagens seier.

– Det var fryktelig artig å komme i god posisjon på slutten der. Det var et merkelig løp og en merkelig spurt, men det var fryktelig artig, sa Valnes til Viaplay.

– Når var det du skjønte at du hadde en god mulighet til å vinne?

– Det var egentlig ganske tidlig. Jeg så at det var et par som prøvde i 20-30 sekunder å gå litt fortere, men de skjønte fort at det ikke gikk. Da måtte jeg bare sørge for å være godt plassert på slutten, sa nordlendingen.

Før søndagens avslutningsetappe skiller det 1.34 minutter opp til lagkompisen.

– Valnes fikk dette løpet akkurat slik han ønsket. Når det nærmet seg målgang var det ingen tvil om hvem som var best, kommenterte Niklas Dyrhaug på Viaplay.

Første distanseseier

Valnes tok sin første distanseseier foran svenske William Poromaa og sveitsiske Cyril Fähndrich. Pål Golberg ble nest beste norske på 4.-plass, mens Østberg Amundsen ble nummer seks.

Martin Løwstrøm Nyenget (10.-plass), Jan Thomas Jensen (11.), Håvard Solås Taugbøl (23.), Matz William Jenssen (24.), Henrik Dønnestad (34.) og Ansgar Evensen (49.) var også i aksjon i Val di Fiemme.

Det ble satt ganske rolig fart fra start, hvor samtlige 54 som startet lørdagens 15-kilometer klarte å henge på. Spanske Imanol Rojo fikk til og med et par kilometer i fronten av feltet.

Trippel norsk

Det var først opp mot bonussekundene på 8,5 kilometer at det ble satt ordentlig fart i feltet. Valnes vant spurten om bonussekundene foran svenske Jens Burman og Østberg Amundsen.

Med én runde igjen var det fortsatt 49 løpere med i det samlede hovedfeltet. Det ble dermed duket for en spurt, hvor Valnes viste seg sterkest.

Det er trippel norsk i sammendraget. Østberg Amundsen leder foran lagkompisene Valnes (1.34 minutter) og Martin Løwstrøm Nyenget 1.42).

– Det er et kjempeutgangspunkt, men jeg vet at morgendagens etappe blir forferdelig tung, sa Tour-lederen.

Søndag avsluttes touren med «monsteretappen» opp Alpe Cermis.