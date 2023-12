– Jeg har takket ja til muligheten om å bli assistenttrener i Urawa Reds, sa han til Avisa Nordland mandag.

Kalvenes gir seg etter fem suksessrike år i klubben. Senest denne sesongen var han med på å sikre ligagullet i Eliteserien. To seriesølv og tre gull er fasiten etter hans tid i klubben.

– Jeg har vært her oppe i fem år nå. Jeg føler jeg trenger noe nytt. Det har vært et eventyr å være en del av det vi har skapt i Bodø. Nå startes et nytt eventyr i Japan, fortsatte han.

Kampen mot Brugge på torsdag blir hans siste på sidelinjen for Bodø/Glimt.

Den norske trenerveteranen Per-Mathias Høgmo forlot svenske Häcken til fordel for Urawa Reds forrige uke. Klubben er regjerende mestere i den asiatiske mesterligaen.