Det viser tall NTB har fått tilgang til av Norsk Toppfotball.

Kun sju ganger tidligere er det solgt mer enn to millioner billetter til sammen i de to øverste ligaene på herresiden i norsk fotball. Sist det skjedde var i 2016.

Den gangen endte det totalt antallet på 2.036.215 billetter. Toppnoteringen på 2.454.340 stammer fra 2009.

Denne sesongen ble billett nummer to millioner solgt tidligere denne uken.

– Allerede tidlig i sesongen kunne vi se omrisset av at det kom til å bli et sterkt publikumsår. Det er fortsatt tre hele runder igjen i Eliteserien og siste runde i 1. divisjon spilles i helgen. Det blir dermed spennende å se hvor høyt opp på denne listen vi havner når begge seriene er ferdigspilte, sier Marianne Solheim, privatmarkedsansvarlig i Norsk Toppfotball.

Nest beste i historien?

I Eliteserien har det samlede antallet publikummere variert mellom 40.658 og 98.345 per runde. På nest øverste nivå er fasiten mellom 9.092 og 20.735. Toppnoteringen i Eliteserien kom på fotballens festdag 16. mai.

Basert på disse tallene forventer Norsk Toppfotball at årstotalen vil ende på mellom 2,1 og 2,2 millioner tilskuere.

Slår dette anslaget til, blir kampene i årets sesong de mest besøkte siden 2011. 2023-sesongen kan således bli blant de beste noensinne hva gjelder oppslutning på tribunene.

Erfaringer fra tidligere viser også at besøkstallene gjerne tar seg opp mot slutten av sesongen. Det kan veldig fort bli tilfelle også denne sesongen, med stor spenning i topp og bunn av Eliteserien.

Kriserammede Vålerenga melder torsdag om at det går mot utsolgt stadion i skjebnekampen mot Stabæk søndag.

Skjebnekamper

Det var i Vikings klubbkontorer i Stavanger at milepælen på to millioner solgt billetter i 2023 ble nådd tidligere denne uken.

– Det at billettkjøper nummer to millioner kom hos oss er vi selvsagt veldig glad for. Vi håper virkelig at vedkommende får en nydelig opplevelse hos oss på søndag – vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å bidra til det. Både på og utenfor banen, sier daglig Eirik Bjørnø.

– Det har vært en fantastisk publikumsutvikling over hele landet i år, og flere klubber mobiliserer kraftig til både hjemme og bortekamper. Det er utrolig gøy for alle som er glad i fotball at interessen er stigende, legger han til.

Med tre runder igjen å spille kan Bodø/Glimt bli seriemester i helgen. Det forutsetter at Brann avgir poeng i lørdagskampen mot Haugesund, eller at Glimt selv tar minst ett poeng hjemme mot Aalesund søndag.

I bunnen av tabellen ser Aalesund fortapt ut, mens Sandefjord, Stabæk og Vålerenga kjemper om å unngå nedrykk.

I 1. divisjon er Fredrikstad og KFUM Oslo opprykksklare. Skeid rykker ned og får følge av enten Jerv eller Hødd. Åsane kan også ende på kvalikplassen.