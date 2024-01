Den norske duoen samarbeidet lenge i front, men etter 15 kilometer fikk Amundsen en luke ned til Valnes. Den holdt 25-åringen på hele veien til mål.

– Jeg er mektig imponert over dette løpet her, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug om Østberg Amundsen.

25-åringen tok sin første etappeseier i Tour de Ski.

– Det er utrolig kult, sa Østberg Amundsen til Viaplay.

I pressesonen avslørte Asker-løperen at det hadde tatt på. Han fortalte om stive bein.

– Det ble bra til slutt, men nå har jeg så vondt i beina at det er vondt å stå. Det var utrolig hardt og den hardeste 20-kilometeren jeg har gått. Det var sug i snøen, og jeg var egentlig litt småstiv allerede på runde to. Og jeg fikk også litt sjokk da Erik svarte bra på padlingen i den bratteste bakken. Da ble jeg nesten litt smånervøs. Da jeg først fikk luke var det bare å gå for det, sa Amundsen til Amundsen.

Skrøt av Valnes

Seierherren var imponert over Valnes og skrøt av lagkameraten etter triumfen. Valnes endte 32,9 sekunder bak på 2.-plass.

– Heldigvis ble han stiv han også, så det var deilig å se at jeg fikk en luke. Men det var en skikkelig jobbeseier, sa Østberg Amundsen.

Amundsen har hatt tre fine dager i touren og virker som den klart beste skiløperen på startstreken.

– I dag var det snøfall og sol og jeg har hatt en knallbra start. Det har vært kjempefint, men det er nå det begynner, sa Amundsen.

Jan Thomas Jenssen spurtet inn til 3. plass. Sistnevnte gikk i mål drøyt 1.04 minutt bak Amundsen.

– Det var ikke mye testosteron i morges. Jeg var død, og jeg slet med å holde følge i de to første rundene. Jeg måtte virkelig jobbe med meg selv for å holde følge. Men så løsnet det skikkelig i de to siste rundene. Da ble jeg kynisk, og da var det kun 3.-plassen som sto i hodet på meg, sa Jenssen.

Mange forfall

Didrik Tønseth måtte bryte årets Tour de Ski underveis på etappen.

Tidligere mandag ble det også kjent at britiske Andrew Musgrave ikke fortsatte Tour de Ski, som følge av sykdom. Fjorårets vinner Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger stiller ikke i årets utgave av Tour de Ski av samme årsak.

Tour de Ski forflytter seg til Davos, hvor skieliten skal gå renn 3. og 4. januar. Touren avsluttes i Val di Fiemme noen dager senere.