BIL blir ett av ni lag i 4. divisjon Helgeland/Salten i 2024. BIl Fotball-leder Berit Aasberg presenterte det nye trenerteamet på BILs klubbhus torsdag kveld.

BAnett har tidligere skrevet at Marius Heide Horn blir spillende trener på laget, men på klubbhuset kunne Aasberg og styremedlemmene Arne Robert Hartvigsen, Erling Laugen og Tina Valan orientere om et bredt trenerteam og støtteapparat.

Følgende personer er med på laget:

Marius Heide Horn: Fortsetter som hovedtrener.

Finn Bredo-Olsen: Den UEFA A-lisensierte treneren med bakgrunn fra toppfotball blant annet i BIL er med i trenerteamet.

Martin Thornes Einvik: Den tidligere BIL-spilleren var et stortalent før han fikk en alvorlig skade. Var hovedtrener for juniorlaget i 2018.

Tord Joten Dagsloth: Bindalingen kom fra Namsos som spiller foran årets sesong og har også spilt for blant annet Levanger, Rørvik og Namso. Neste sesong er planen å bidra mest på trenersiden, skriver BIL Fotball.

Simon Tveråmo: Den tidligere Tjalg- og BIL-spilleren har mastergrad i videoanalyse, som han skal gjøre for A-laget.

Bjørnar Monsen: Styremedlen i BIL Fotball som har bidratt på trenersiden for 2007-kullet. Blir lagkoordinator.

Keepertrener: En egen trener for keeperne er også på vei inn, men denne personen er ikke klar før ut på nyåret, skriver BIL Fotball.

Erling Laugen sier til BILfotball.no at seniorprosjektet er selvfinansierende, noe som betyr at A-laget selv står for aktiviteter som genererer midler til drift. Barne- og ungdomsfotballen ikke vil derfor ikke bli berørt av A-lagssatsingen.