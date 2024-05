– Dessverre viste det seg at Sondre trengte et inngrep for å bli bra. Han vil være ute en periode framover, og det er vanskelig å si hvor lenge, men vi håper å ha ham tilbake raskest mulig, sier Glimt-lege Morten Sørgård i en uttalelse.

Inngrepet ble gjennomført torsdag.

Sørli sto med seks innhopp før han startet kampen mot Kristiansund. Der rakk han å levere to målgivende pasninger før han måtte av banen. 28-åringen har til sammen fire assist denne sesongen.

I første omgang mister den tidligere Kristiansund-spilleren kampene mot KFUM, Sandefjord og Haugesund før det blir tre ukers opphold i juni.

– Det er selvfølgelig kjedelig med operasjon, men jeg skal komme sterkere tilbake, sier Sørli.

Glimt møter KFUM fredag kveld klokken 19.