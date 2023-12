Det skriver både Nettavisen og svenske Expressen.

De to avisene skriver at nordmannen har fått tilbudt en kontrakt og at han bare er detaljer unna å overta Göteborg-klubben.

Lokalavisene TA og Varden skrev også tirsdag at Odd-treneren var aktuell for den ledige trenerstillingen.

Per-Mathias Høgmo har forlatt den svenske klubben og takket ja til å bli hovedtrener i japanske Urawa Red Diamonds.

Ingen i Odd har ønsket å kommentere saken overfor Nettavisen, som skriver at klubben skal ha et lenge planlagt styremøte på torsdag.