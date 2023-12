Glimt solgte Botheim til Krasnodar før jul i 2021, men oppholdet i Russland ble av det korte slaget. Etter at krigen i Ukraina brøt ut terminerte nordmannen kontrakten og signerte for italienske Salernitana.

I etterkant har Glimt klaget Krasnodar inn til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for manglende overgangspenger. Tidligere i år fikk den norske klubben medhold i Fifas konfliktråd, men nå har Krasnodar anket til CAS, skriver TV 2.

– Vi er glade for at saken blir ferdigbehandlet og at det er satt en dato. Fra vår side er dette en ganske åpenbar sak, sier Glimts daglige leder Frode Thomassen.

Glimt skal mangle om lag halve overgangssummen.

Krasnodar har tidligere klaget Botheim inn til CAS for kontrakttermineringen. Den saken skal behandles før jul.

Botheim fikk i likhet med Glimt medhold i Fifas konfliktråd.