Dermed sikret Klæbo sin siste seier på sololag, i hvert fall på noen år. Lucas Chanavat ble nummer to, mens Even Northug sikret 3.-plassen.

Rennet var Klæbos siste før han igjen blir en del av det norske landslaget. 27-åringen gikk ut av landslaget foran sist sesong, og han skrev i stedet under en representasjonsavtale som gjorde at han kunne konkurrere for Norge i verdenscupen.

Nå er han imidlertid kommet til enighet med Norges Skiforbund om å bli en del av landslaget de to neste sesongene.

Klæbo hadde få problemer i lørdagens renn og kontrollerte inn til seier i både kvart- og semifinale. Han erkjente riktignok at formen ikke var helt på topp.

– Det blir en hard dag, det kjenner jeg. Jeg angrer på den uka jeg hadde i Hellas nå, sa han til TV 2 etter kvartfinalen.

I finalen fortsatte likevel Klæbo i overlegen stil og tok en komfortabel seier.

Northug-duell

Den tidligere skikongen Petter Northug viste også gode gamle takter da han tok seg videre fra kvartfinalen. I semifinalen sa det imidlertid stopp da han sprakk mot slutten og ble nummer fem i heatet.

Lillebror Even Northug tar på seg deler av skylden for å slite ut storebroren.

– Når jeg og Lucas (Chanavat) bytter på å dra og setter fart, blir det for hardt for Petter. Vi gikk for jevnt, tenker jeg, sa Even Northug med et glimt i øyet.

– Arrangøren satte meg sist … Hadde de satt meg først, kunne jeg styrt det fra tet. De vil ha meg ut, fleipet storebroren tilbake.

Ny sjanse

Håpet var imidlertid ikke helt ute for eldste blad Northug. Alle som røk ut, fikk nemlig en siste sjanse i et oppsamlingsheat, hvor veteranen denne gang fikk starte først i feltet. Den muligheten grep han med begge hendene og gikk inn til seier.

– Det var brutalt og tungt. Jeg har ikke så mye igjen nå, så nå har jeg mest lyst til å gi meg og se finalen. Nå fikk jeg hvert fall første startspor. Det var fortjent, det hjelper å klage, sa Northug.

38-åringen ble nummer fire i finalen.

I kvinnenes renn var det full svensk dominans. Johanna Hagström vant foran Maja Dahlström og Elin Näslund. Ane Appelkvist Stenseth ble beste norske løper på 4.-plass.