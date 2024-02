Træffs 3. divisjonslag i fotball vant 5-1 mot divisjonskollega Aalesund 2 i en treningskamp på Color Line stadion lørdag.

Hjemmelaget tok ledelsen, men Dino Okanovic banket inn 1-1 fra 18 meter etter 25 minutter. Samme mann sørget for ledelse med ny scoring etter innlegg fem minutter før pause.

Tidlig i andre omgang satte Kristian Selmer inn Træffs tredje mål fra kloss hold. Nikolai Viken Tornes la på til 4-1 etter 80 minutter, før Martin Tornes Kjørsvik sørget for at det endte med 5-1-seier med sin scoring et par minutter før slutt.

Både Træff, Aalesund 2, Molde 2 og Kristiansund 2 skal spille i 3. divisjon avdeling 5 denne sesongen.