Det sier NBC-toppen Jon Miller i et intervju med The Athletic.

– Vi har hatt samtaler med Premier League. De har vært veldig åpne og mottakelige for å høre på meg.

Miller er øverste ansvarlig for rettighetskjøp i NBC Sports. Den amerikanske TV-giganten har sendt engelsk toppfotball siden 2013 og skal fortsette å gjøre det i minst fire år til.

– En gang i framtiden ville jeg elsket å se Premier League starte sesongen her med noen kamper. Dette er noe vi vil fortsette å presse på for å få til. Her er det et amerikansk publikum som gjerne vil se tellende kamper, sier Miller.

Feilet i 2008

Så sent som i forrige uke sa Premier League-direktør Richard Masters at «døra er på gløtt» når det kommer til å flytte seriekamper til utlandet, men understrekte at det for tiden ikke er noen planer om å gjøre det.

I 2008 jobbet ligaen for å innføre en ekstra serierunde med kamper som kunne spilles rundt omkring i verden, men ideen ble droppet på grunn av sterk motstand fra supportere og britiske medier.

La Liga har også i en årrekke snakket om å spille enkeltkamper utenfor Spania.

Bare spørsmål om tid?

Det er bare et tidsspørsmål før europeiske toppligaer i fotball inntar stadioner i USA, mener Casey Wasserman. Han er sjef for 2028-OL i Los Angeles og driver sitt eget sports- og underholdningsbyrå.

– Det er verdens største idrett, og dette (USA) er det største sportsmarkedet i verden. Se hva det har gjort for MLS at Lionel Messi spiller der. Det er utrolig, sier Wasserman, ifølge Daily Mail.

– Det vil være stort om vi fikk en kamp av betydning mellom Manchester United og Chelsea i New York eller Real Madrid – Barcelona i Miami. Det vil sjokkere meg om det ikke skjer, legger Wasserman til.