Det kommer fram i en melding fra Norges Fotballforbund. Finalekampen spilles på Ullevaal stadion 9. desember.

Hagenes får med seg Jørgen Valstadve (Fram) og Christer Jørgensen (Bergen Nord) som assistentdommere, mens Sivert Amland (Fana) og Alexander Jæger (Åssiden) blir fjerde- og femtedommere.

– Vi er stolte over å bli oppnevnt til den største kampen i Norge, en oppgave hele teamet gleder seg stort til. Det er så mange som har bidratt til at jeg nå får denne muligheten. Helt siden jeg tok dommerkurs i 2002, har dette vært et stort mål i karrieren, sier Hagenes.

Hovding-mannen slapp til på øverste nivå i 2016. To år senere ble han Fifa-dommer.

Tom Harald Hagen (Brandval) blir VAR-ansvarlig i cupfinalen og får Dag Roger Nebben (Åsa) som assistent.