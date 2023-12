Østberg Amundsen avsluttet forrykende og tok seieren med minst mulige margin foran langt mer meritterte Anna Svendsen. Ni tideler skilte de to i mål etter en dramatisk avslutning.

Hedda Østberg Amundsen er søsteren til herrelandslagets Harald Østberg Amundsen.

Før lørdagens distanselangrenn på Gålå var det kommunisert ut at vinneren ville få plass i troppen til prøve-VM i Trondheim om to uker. Dermed blir det verdenscup for Østberg Amundsen.

Asker-løperen slo tilbake etter en helsvart Gålå-dag på fredagens sprint. Der røk hun ut i prologen.

Også Anna Svendsen har gode muligheter til å få sjansen i verdenscupen i Granåsen. Der stiller Norge med utvidede deltakerkvoter.

Svendsen falt ut av landslagets foran denne sesongen. Hun er nå del av skiforbundets utviklingslag for Nord-Norge.

Anna Heggen ble nummer tre på 10-kilometeren på Gålå lørdag. Hun var slått med 10,6 sekunder av Østberg Amundsen etter en solid avslutning.

Landslagsløper Marte Skaanes endte på femteplass. Hun synes å være et lite stykke unna formen.

En annen landslagsløper, Ane Appelkvist Stenseth, måtte nøye seg med en beskjeden 39.-plass på Gålå. Hun var slått med drøye to minutter av vinneren.

Elena Rise Johnsen ble nummer fire i rennet.

Johannes Høsflot Klæbo og resten av herreløperne skal ut i sitt norgescuprenn på Gålå senere lørdag. Også der ligger det en verdenscupbillett i potten.