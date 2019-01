BILs damelag leder

Håndball

BILs damelag møter Kolvereid til oppgjør i kvinnenes 4. divisjon i TrønderEnergi-serien klokken 14.

Før kampen ligger BIL på en sjetteplass på tabellen med 11 kamper spilt. Kolvereid har spilt like mange kamper, men ligger sist på tabellen med to poeng mot BILs åtte. Sandnessjøen leder serien suverent med 12 strake seire på like mange kamper.

Tidligere i dag vant Sandnessjøen mot Skogn IL 2 på bortebane med sifrene 25-29.

3:24: Renate Grindhaug scorer kampens første mål 1-0

5:09: BIL øker til 2-0 med Nora Fjellsøy

5:44: BIL øker til 3-0 med Grindhaug

7:17: Kolvereid setter inn sitt første mål, 3-1

8:10: Ny redusering 3-2

9:10: BIL øker ledelsen til 4-2 med Fjellsøy

God redning av BILs målvakt Ann-Helen Moen

Kolvereid får gult kort og BIL får straffe, 5-2 med Nora Fjellsøy

Gult kort BIL

11:59: Kolvereid reduserer til 5-3

11:29: BIL øker til 6-3 Line Johnsen

14:19: 7-3 med Fjellsøy

14:14: En perfekt langpasning og BILs Rodahl øker til 8-3

15:12: 9-3 med Grindhaug

Gult kort til Fjellsøy

Perfekt kontring, 10-3 med Christina Brekk

Straffe til Kolvereid, 10-4

17:55: Kolvereid reduserer til 10-5

God redning BIL

Kontring Kolvereid, men skudd utenfor

To minutter til Kolvereid

20:29: Straffe BIL 11-5 med Fjellsøy

21:36: Kolvereid reduserer til 11-6

22:14: Kontring BIL med Solveig Rodahl setter inn 12-6

23:29: Kolvered reduserer til 12-7

24:00: BIls Laumann øker til 13-7

24:39: Flott kontring og mål av Rodahl, 14-7

25:44: BIL øker med Rodahl til 15-7

26:24: BILs Fjellsøy scorer med begge hender etter retur fra målvakt, 16-7

26:51: BIL øker med Rodahl til 17-7

27:55: BIL øker på straffe, Fjellsøy setter sikkert inn 18-7

28:47: Laumann setter inn 19-7

29:51: Kolvered reduserer 19-8.

Pause

2. omgang:

BIL starter best, Nora Fjellsøy setter inn 20-8

2:55: Kolvereid reduserer til 20-9

3:38, Rodahl igjen, 21-9

4:43, Kolvereid scorer på straffe, 21-10

5:57: Kolvered reduserer til 21-11

6:20: Kolvered reduserer på straffe til 21-12

7:32, Rodahl igjen, 22-12 etter å ha fintet seg igjennom forsvaret

9:56: Kolvereid reduserer til 22-13

To minutter Kolvereid og straffe til BIL

10:35, Kolvereids målvakt redder. I kampen om ballen i etterkant får Kolvereid en spiller utvist og BIL får frikast

10:53: BIL øker ledelsen med Larsen, 23-13

11:55: Kolvereid reduserer til 23-14

12:19: Nora Fjellsøy øker ledelsen til 24-14

Like etter reduserer Kolvereid

13:15: Slotvik øker til 25-15

14:06, kontring BIL og Fjellsøy setter inn 26-15

14:56: Fjellsøy kontrer inn 27-15

2 minutter for BIL

15:36: redusering til 27-16

16:29: 27-17

To minutter Kolvereid

