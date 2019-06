Vega slo Silkefot

Fotball

Da Silkefot fra Rana gjestet Sømna fredag kveld, slo de vertene 1-5. Dermed var det med en god dose selvtillit ranværingene tok ferja over til Vega for neste oppgjør i herrenes 6. divisjon.

Vegværingene bet imidlertid langt hardere fra seg, ledet av kaptein Jon Andreas Wika. Det var ranværingene som scoret først etter 34 minutter og gikk til pause med en svak ledelse.

Vegas første mål kom etter fem minutter spilt i andre omgang. Fem minutter seinere sørget Joakim Hansen for at Vega gikk opp i ledelse. 20 minutter seinere økte Abibakar Abdi Hussein sørget for 3-1. Jonas Hansen Wik sikret til slutt 4-1 fem minutter før full tid.

Under kampen påtro Vega seg to gule kort og Silkefot ett gult kort.