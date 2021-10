Botheim fortsatte scoringsformen da Bodø/Glimt beholdt forspranget

Sport

Seieren gjør at Glimt beholder luken på tre poeng ned til Molde, som også vant sin kamp (3-1 mot Odd) søndag. Botheim sørget for at det løsnet for bodøværingene etter 53 minutter. Deretter scoret Fredrik Bjørkan før Kornelius Normann Hansen fikk direkte rødt kort for å dra ned Amahl Pellegrino i en kontring. Gilbert Koomson satte inn 3-0 fem minutter før slutt.