Brustafetten er tilbake - nå med barneløp i forkant

Sport

- Brustafetten er en flott mulighet for litt teambuilding nå når verden er i ferd med å åpnes opp igjen. Så vi vil oppfordre ansatte ved bedrifter og avdelinger til å bruke dette som et godt alternativ for å gjøre noe aktivt sammen en lørdag formiddag, sier leder i Sport Torghatten IL John-Andreas Lorentzen.