Nå har BILs nye storstue fått grønt gulv

- Den første treningen kan bli om en måneds tid. Vi skal straks i gang med å søke om midlertidig brukstillatelse i dialog med kommunen, sier BILs prosjektleder Espen Slotvik.

Måtte legge nytt kunstgress

Leggingen av kunstgresset ble forsinket på grunn av pandemien.

Ole Martin Årst forklarer ny forsinkelse for fotballhallen - Det er uklart når de som skal legge kunstgresset får innreisetillatelse, sier Ole Martin Årst i PST Sportsanlegg.

Kristiansand-firmaet PST Sportsanlegg, som la kunstgress og løpedekke på nye Nordhus stadion i fjor, har nå fått innreisetillatelse for sine montasje-team fra Øst-Europa.

Nå rulles kunstgresset ut på nye Nordhus stadion I løpet av torsdag vil kunstgresset på den 50 x 30 meter store fotballbanen være lagt. Været avgjør om det kan limes nå, eller om blir gjort samtidig som toppdekket på løpebanen legges til våren.

Et team startet arbeidet i Brønnøysund fredag og var ferdig onsdag. Både kunstgresset som opprinnelig lå på banen, gummipaden under og gummigranulatet som lå i gresset ble tatt av og lagret.

- Det var meningen var å gjenbruke alt. Men da kunstgresset ble rullet ut i hallen, viste det seg at det var så mye sand i det at det ble for tungt til å få flyttet remsene og justert dem for liming. Skulle vi gjenbrukt det, måtte vi ha klippet det i mindre remser. Da ville det blitt for mange skjøter til at resultatet ville blitt godt, forklarer Slotvik.

- Holder oss innenfor rammen på 52 millioner

Derfor ble det kjøpt nytt kunstgress til spilleflaten er 90 x 60 meter.

- Vi måtte også ha en del ny gummipad til en merkostnaden på én million, sier Slotvik.

Kommunestyret satte en økonomisk ramme på 52 millioner, da politikerne gikk inn og berget prosjektet etter at Hugaas entreprenør begjærte seg konkurs.

Sjokkmelding fra BIL: Fotballhallen blir 14,5 millioner kroner dyrere BIL ber Brønnøy kommune om økonomisk hjelp til å fullføre fotballhallen etter entreprenør-konkursen. Idrettslaget anslår at ferdigstilling vil koste 14,5 millioner mer enn budsjett.

Formannskapet vil gå inn med penger for å berge fotballhallen Politikerne i formannskapet i Brønnøy var alle enige om at entreprenørkonkursen og den økonomiske sprekken i BILs fotballhallprosjekt er uheldig, men samtidig at kommunen nå må ta ansvar og berge prosjektet.

- Vi holder oss innenfor den rammen. Hva sluttsummen blir er ikke klart ennå. Det beror blant annet på oppgjøret i konkursboet. Hugaas, som er restartet det nye selskap Støren Stål, har vært her og utført arbeid som var en del av den opprinnelige avtalen, sier Slotvik.

Støttespillere i næringslivet er også med på å bygge storstua.

Julegave med seks nuller til fotballhallen Sparebankstiftelsen Helgeland gir to nye millioner til BILs fotballhall, som nå har en prislapp på 49 millioner kroner.

Langs østsiden i hallen blir det tre løpebaner på om lag 90 meter.

- Dekket skal legges av PST Sportsanlegg som kommer med et nytt team om rundt 14 dager, sier Slotvik.

På utsiden i øst er det satt opp et 70 meter langt tilbygg.

- Der blir det laget kafe med kjøkken og toaletter samt teknisk rom med ventilasjon og muligheten for elektrisk oppvarming av hallen når det er andre arrangementer. Hallen blir ikke varmet opp for trening.

Trofast dugnadsgjeng

Innredningen av tilbygget gjøres på dugnad.

- Det er fortsatt en god del som gjenstår. Ressursgruppen med Ole Inge, Kalle & Co har gjort - og gjør - en kjempeinnsats for med byggingen av den, roser Slotvik.

- Kafeen har varmepumpe og over den er det en speakerbu med lydanlegg. I tilbygget er det også et lager for traktor og vedlikeholdsutstyr for banene og utleieteltet. Der er også plass til å lagre et plankegulv for andre arrangementer når det skulle bli en aktuelt investering.

Konserter er et mulig bruksområde.

- Det er stor gjenklang i stålplatene, så skal vi ha konserter må det gjøres noen tiltak for å dempe den. Det skal monteres ballfangernett bak målene og et sikkerhetsnett mot løpebanene. Noe som vil bidra til å dempe lyden, sier Slotvik.

Kunstgress i skolegårder

Det gamle kunstgresset blir gjenbrukt andre steder.

- Nå blir det snart kunstgress i skolegårdene på BBU og Salhus. Rektorene jobber med å få til dugnad i samarbeid med FAU for å legge kunstgresset klart. Så tar BIL kostnadene med limingen når PST kommer og skal ordne med løpebanene, sier Slotvik.

Lager kunstgressbane i skolegården på BBU Ungdommene Nikolai Siem og Abel Hollup har sommerjobb i kommunen, denne uka hjelper de BBU-rektor Ola Morten Moe.

BIL har fortsatt mer kunstgress å gi bort.

- Det er bare å ta kontakt for velforeninger og andre, sier Slotvik.

Må fjerne stein

Gjenbruken av gummigranulatet gjør at det også må dugnad til i hallen før banen kan brukes.

- Maskinen som sugde opp gummien har også fått med en god del stein, så alle lag må belage seg på å gjøre en innsats for å få banen spilleklar, sier BILs prosjektleder.