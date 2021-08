Martine satte alle på plass i prestisjefylt ultraløp i fjellene

Sport

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle vinne en klasse med så mange deltakere. De aller fleste konkurrentene var eldre enn meg. Derfor var det ekstra artig at jeg skulle trekke det lengste strået. Selv om det viktigste var at jeg fikk meg en god treningsøkt. Det var mest på grunn av det jeg reiste hit for å være med, sa Martine Evensen (16) etter at hun hadde samtlige konkurrenter på plass i Meråker-fjellene.