Seriemesteren vurderer å endre klubbnavnet

En av sakene medlemmene skal ta stilling til på årsmøtet er styrets forslag om å droppe skråstreken i klubbnavnet.

Bodø/Glimt kan dermed bli til Bodø Glimt.



Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

– Skråstreken betyr enten eller. Men verken Bodø eller Glimt er jo enten eller, sier styreleder i den regjerende seriemesteren Inge Henning Andersen til NRK.

Streng tolkning

Språkrådet gir styrelederen støtte i at dette er den strenge tolkningen av skråstrekens betydning.

– Som hovedregel betyr skråstreken «eller», og det er sånn vi anbefaler å bruke den. Men i navn som Bodø/Glimt har den samme funksjon som bindestrek ellers har, at den betyr «og», sier seksjonsleder Daniel Ims.

Han understreker imidlertid at Bodø/Glimt er et privat navn, og at det derfor kan skrives som klubben selv ønsker. Språkrådet har derfor heller ingen anbefalinger i saken.

Den lille endringen skaper stort engasjement på sosiale medier.



- Bindestreken er hellig, skriver en Glimt-supporter.

- Helt noldus å endre navnet nå. Skråstreken er jo sjela til klubben, mener en annen.

- Om skråstreken er sjela i klubben, må vi jobbe med sjel. Ellers enig, behold den, skriver en tredje fan.

Fire navneendringer på 100 år

Klubben ble stiftet 19. september 1916 som Glimt. Fra 1936 til slutten av 1960-åra var navnet Ski- og fotballklubben Glimt, ettersom klubben også hadde utøvere i hopp, langrenn og kombinert.

Siden en klubb i Orkdal het det samme ble navnet endret til Ski- og fotballklubben Bodø-Glimt i 1948, ifølge Store norske leksikon.

Da med bindestrek.

Ettersom skiidretten falt bort mot slutten av 1960-tallet, ble navnet endret til Fotballklubben Bodø-Glimt tidlig på 1970-tallet.

Tippekupongen

Først i 1988 kom den siste endringen ved at bindestreken ble byttet ut med skråstrek. Historiker Svein Lundestad, som skrev klubbens 100-årsjubileumsbok i 2016, forklarer hvorfor.

- Da ble den satt inn fordi de fryktet misforståelser på tippekupongen, altså at det kunne være snakk om to lag. Det er det vel ikke så mange som har problemer med nå, sier han.

- Om de er opptatt av skrivenormer er navnet på klubben Bodø-Glimt, mener en supporter.

Ulrik Saltnes, som deler kapteinsansvaret med Patrick Berg, har ingen mening om styrets forslag til navneendring.

- Nei, jeg er fullstendig blank. For mitt vedkommende har det ingenting å si, sier han til BAnett.

Isak Helstad Amundsen ønsker ikke å kommentere saken.

Utredes til nest årsmøte

Styrets forslag er å utrede navneendringen som eventuelt skal vedtas på årsmøtet i 2022.

Det framgår i den årsrapporten for gullåret 2020. I den lister styret lister opp tre hovedpunkter for vurderingen. Historie - man bærer det navnet man har. Økonomiske implikasjoner ved et skifte av navn. Og merarbeid - databaser og presentasjoner må justeres/endres. Det rent språklige taler for, mens økonomi taler imot.

– Styret ser at skrivemåten av klubbens navn i et rasjonelt språklig perspektiv burde vært annerledes. Samtidig er styret opptatt av at et eventuelt skifte av navn ikke må påføre klubben unødvendige kostnader, skriver styret i Fotballklubben Bodø/Glimt.

Forslaget årsmøtet skal ta stilling til er:

«Årsmøtet vedtar at klubben iverksetter et grunnlagsarbeid, og en bred prosess blant klubbens medlemmer, som skal bidra til å forankre en eventuell endring av klubbens navn fra Fotballklubben Bodø/Glimt til Fotballklubben Bodø/Glimt. Årsmøtet ber styret legge frem en slik sak om et eventuelt skifte av navn på Årsmøtet i 2022.»