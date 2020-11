Katrine ble best, men er likevel veldig skuffet

Sport

Katrine Kvitvær fra Brønnøy styrkeløftklubb deltok lørdag på styrkeløftstevne hos Rana kraftsportklubb. Hun deltok sist i konkurranse i september 2019, i Milano i Italia under WEC.

På høy tid

– Altså er det over ett år siden sist konkurranse, og på høy tid å tørke støv av styrkeløftutstyret mitt, skriver hun i en epost til BA.

Hun og mange andre har hatt et veldig spesielt treningsår, med treningssentre stengt i flere måneder, utsatte og avlyste konkurranser. Det har ifølge henne satt motivasjonen på prøve.

– Det at jeg meldte meg på dette stevnet på Mo, var et forsøk på å «hoste» (er det lov?) opp litt motivasjon - selv om jeg er langt ifra noen toppform, skriver hun.

Strengt på stevne

Det ga motivasjon.

– Det var helt ubeskrivelig deilig å stå på platten, løfte stål og å møte styrkeløftfamilien igjen. Det er jo i utgangspunktet ikke lov å løfte utenom egen klubb (iht. smittevernregelverket for idretten), så jeg måtte søke om gjesteløfting gjennom styrkeløftforbundet. På grunn av korona kan heller ikke dagens stevner gjennomføres helt som vanlig; det er blant annet begrensninger på antall kilo i knebøy, færre spottere på grunn av enmetersregelen, utøveren må ta avløftet i benkpress selv, og det er nøye vask av både utstyr og hender, selvfølgelig, fortsetter hun.

Klubben i Brønnøy har per dags dato ikke utstyr som er konkurransegodkjent. Kvitvær, som er både utøver og leder av klubben, håper å kunne oppgradere klubbens utstyr ved anledning, sånn at man kan arrangere stevner i Brønnøysund, men det koster også penger. Hun mener det vil være viktig for rekruttering til klubben. Det er ikke minst forskjell på konkurranseutstyr og vanlig utstyr, noe hun selv merket under konkurransen.

Veldig skuffet

– Jeg hadde nok litt vel høye forventninger til egen løfting i helga. Treningsåret og oppkjøringen har vært veldig amputert, så å håpe på tangering var kanskje urealistisk. Jeg veide greit inn i vektklassen min (-63kg) og klarte 127,5kg i knebøy, 80kg i benkpress og 150kg i markløft. Dette er totalt 17,5kg mindre enn jeg løftet på WEC for ett års tid siden, og jeg ble veldig skuffet over egen prestasjon. Jeg hadde så lyst, men styrken satte sine begrensninger. Jeg ble tross alt best på poeng (kroppsvekt sett i forhold til antall kilo løftet, uavhengig av kjønn) av alle løfterne, og fikk med meg bestemannsprisen som «trøstepremie» med hjem til Brønnøysund, skriver hun.

Kvitvær skriver at hun fyller 26 på mandag. Hun er opprinnelig fra Lurøy. Hun har arbeidet som tannlege ved Brønnøysund tannklinikk og har ambulert på Vega i litt over to år. Hun er samboer med landslagsutøver og norgesmester i styrkeløft Anders Halland som også er hennes styrkeløfttrener.

